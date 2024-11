La Promessa anticipazioni 29 novembre: Manuel cade nella trappola di Alonso, Simona in ansia per Virtudes

Domani venerdì 29 novembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Manuel sarà costretto a rivedere sua moglie. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz sembra felice della scelta di Catalina di indossare l'abito da sposa della madre, ma la sua reazione potrebbe nascondere secondi fini, destando dubbi in Catalina. Jana scopre che Vera sta uscendo dalla stanza di Maria. Ayala apprende che Margarita possiede un quarto della tenuta, cambiando gli equilibri di potere, e valuta la possibilità di vendicarsi contro Cruz.

Don Lorenzo spinge Pelayo a coinvolgerlo nel traffico di armi legato alla produzione di marmellate, aumentando la tensione tra loro. Jana interroga Abel riguardo al suo viaggio a Cordoba durante l'incendio, ma lui è evasivo. Infine, Alonso persuade Manuel a intraprendere un viaggio insieme, ma il giovane teme che ci siano motivazioni nascoste dietro questa proposta.

Jimena è ancora in clinica

Anticipazioni de La Promessa: Il colloquio di Virtudes è un fallimento

Manuel si rende conto che Alonso lo ha ingannato: il viaggio che avevano intrapreso non è per conoscere un pilota come gli aveva detto, ma per andare a trovare sua moglie Jimena, un incontro che il giovane non aveva previsto. Sentendosi tradito, Manuel decide di ribellarsi e e affrontare il padre.

Virtudes, con molto ottimismo, partecipa al colloquio con Pia per un possibile lavoro alla tenuta. Tuttavia, l'incontro non va come previsto, con diversi momenti imbarazzanti che mettono in difficoltà la figlia di Simona. Nonostante il risultato incerto, Virtudes non si arrende e continua a nutrire la speranza di poter essere assunta.

Nel frattempo, Abel sta diventando sempre più determinato a proteggere i suoi segreti. Minaccia Manuel e Jana, avvertendoli che, se non smetteranno di indagare su di lui, rivelerà la relazione tra loro due, rovinando la reputazione di entrambi. Questo crea una forte pressione su Manuel, mentre sta per incontrare Jimena.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Donna Petra e Teresa continuano a vivere il loro dolore, ma Teresa vuole andare avanti ed essere felice per le gioie degli amici: Donna Petra no.