La Promessa, anticipazioni 28 dicembre: Jimena fa il terzo grado alla servitù, Jana chiede aiuto a Miguel

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 21 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina non si presenta all'appuntamento con padre Fermín. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo aver scoperto le bugie di Jimena, Cruz decide di sostenere Manuel nell'annullamento del matrimonio, ma riesce a ottenere solo un rinvio di due giorni dai duchi. La marchesa elabora un nuovo piano per proteggere la reputazione della famiglia. Catalina indaga sui traffici illeciti e interroga Don Lorenzo, che nega ogni coinvolgimento con Pelayo.

Intanto, i rapporti tra Martina e Margarita si fanno sempre più tesi. Maria chiede a Pia di intercedere con Don Romulo per salvare Salvador, ma il maggiordomo resta irremovibile. Don Lorenzo, furioso per il tradimento di Pelayo, pianifica provvedimenti drastici. Ossessionata dall'idea che Manuel ami un'altra, Jimena minaccia Maria per scoprire il nome dell'amante.

Jimena rischia di perdere di nuovo il controllo di sé stessa

Anticipazioni de La Promessa: Virtudes annuncia la sua partenza per ricucire i rapporti con il fratello

Catalina, sopraffatta dai dubbi e dalla tensione, decide di non presentarsi all'appuntamento con padre Fermín per discutere delle nozze. La sua scelta scatena l'ira di Cruz, che non accetta l'ennesimo rifiuto della figlia e teme le ripercussioni sulla reputazione della famiglia. Nonostante ciò, Pelayo si reca ugualmente all'incontro, determinato a non rinunciare al sogno di sposare Catalina.

Sempre più sicura della sua decisione, Virtudes comunica a Teresa l'intenzione di lasciare La Promessa per cercare di ricucire i rapporti con il fratello. Teresa, pur dispiaciuta, la sostiene e le promette che la sua amicizia non verrà meno, qualunque sia la sua scelta. Jimena, consumata dalla gelosia e dal bisogno di scoprire l'identità dell'amante di Manuel, inizia a interrogare i domestici della tenuta.

La sua insistenza crea un clima di tensione tra i dipendenti, che temono di essere coinvolti in accuse infondate. Messa alle strette dal comportamento di Jimena, Jana decide di rivelare a Manuel quanto sta accadendo. Il marchese, furioso per l'invadenza della moglie, la affronta direttamente e le intima di cessare le sue indagini, dichiarando che il loro matrimonio è ormai solo un'illusione.