La Promessa anticipazioni 27 giugno: Petra teme che Feliciano possa smascherarla

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 27 giugno alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Antonio e Martina si sposeranno . La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 26 giugno: Orengo propone a Candela di sposarlo, lei prende tempo e chiede consiglio a Simona. Jana rimprovera Curro per l'incidente con Ramona. Jimena avverte Manuel delle voci su Cruz al garden party, scatenando la sua ira. Maria e Salvador partono per l'intervento agli occhi di Salvador. Teresa confida a Mauro di un pannolino macchiato di sangue di Jimena, che Mauro rivela a Manuel. Pia accusa Feliciano del rapimento di suo figlio.

Anticipazioni de La Promessa del 27 giugno: Pia allontana Feliciano dal suo bambino

Antonio e Martina si sposano, e Fernando e Margarita vogliono organizzare la festa di fidanzamento alla tenuta. Tuttavia, Cruz non è d'accordo perché è ancora adirata per non essere stata avvisata e per come è stata trattata male dalla nobiltà durante la festa a Madrid; per questo motivo incolpa proprio Margarita.

Pia, dopo aver saputo che Feliciano conosceva il posto in cui era stato portato suo figlio dopo il rapimento, non vuole che l'uomo si avvicini al piccolino, accusandolo di essere stato lui ad aver preso il neonato dalla culla, mentre Candela si era appisolata. Feliciano si lamenta di questa situazione con Teresa, anche perché il resto della servitù continua a trattarlo male, soprattutto per il suo legame familiare con Petra. Feliciano chiede a sua sorella di dire la verità sul perché hanno rubato il figlio di Pia.

Antonio si sposerà con Martina

La Promessa è sempre più soffocata dai debiti. Per questo motivo, Fernando fa una proposta interessante ad Alonso: si offre di acquistare la tenuta e azzerare i debiti, così da salvare suo fratello dalla bancarotta. Il marchese, per il momento, non gli ha dato una risposta definitiva. Alfonso, comunque, è contrario al fatto che La Promessa finisca nelle mani di Fernando e Margarita, preoccupato anche per la reazione di Cruz a una notizia del genere.