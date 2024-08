La Promessa anticipazioni 27 agosto: Manuel sorprende Curro con una proposta che esclude Cruz e Lorenzo

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di oggi trasmessa alle 15:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 27 agosto alle 15:40 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona aspetta la lettera di suo figlio. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina fa un regalo a Romulo

Simona è in ansia, in attesa di ricevere una risposta dal figlio Antonino alla lettera che gli ha inviato con l'aiuto di Valentin, ma il comportamento di quest'ultimo sembra poco chiaro. Intanto, Catalina si è finalmente ristabilita dall'intossicazione da fumo causata dall'incendio provocato da Jimena, ed è pronta a riprendere la sua vita normale.

Per mostrare la sua gratitudine a Romulo, che le ha salvato la vita durante l'incendio, Catalina lo invita a fare una passeggiata e gli regala una penna appartenuta al suo defunto fratello Tomas, un gesto carico di significato. Nel frattempo, Curro ha un acceso litigio con suo padre Lorenzo. Quest'ultimo, in combutta con Cruz, voleva allontanarlo dalla tenuta inviandolo a studiare a Londra e spingendolo verso una carriera militare.

Curro ascolta la proposta di Manuel

Curro, deciso a non essere manipolato, si dichiara disposto a rinunciare al cognome di famiglia e al titolo di conte de la Mata. Dopo essersi confrontato con Alonso, Manuel interviene proponendo una soluzione: è disposto a rinunciare al titolo di barone de Linaja per cederlo a Curro, poiché il suo destino è già segnato come futuro marchese de Luján.