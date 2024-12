La Promessa anticipazioni 26 dicembre: Manuel e Jana vogliono smascherare Jimena

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 26 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra osserva con gelosia Ayala e Margarita. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Oggi la puntata termina alle ore 21.20 circa

Riassunto dell'episodio precedente

Abel rompe il silenzio e rivela a Manuel e ai marchesi la verità sulla falsa gravidanza di Jimena, offrendo a Manuel una base concreta per chiedere l'annullamento del matrimonio. Catalina salva Pelayo dalle macchinazioni di Cavendish, ma la delusione per le sue bugie la spinge a prendere le distanze, nonostante i tentativi di lui di giustificarsi.

Virtudes, sopraffatta dalla sua salute precaria e dall'ambiente soffocante, valuta seriamente di andarsene. Salvador, schiacciato dai rimproveri di Don Romulo, medita di abbandonare il lavoro. Intanto, il legame tra Ayala e Margarita si intensifica, ma resta segreto, mentre Martina continua a ostacolare la madre. Mercedes nota una sorprendente somiglianza tra Vera e la figlia dei duchi de Carril.

Pelayo e Catalina sono ai ferri corti

Anticipazioni de La Promessa: Catalina non ha ancora perdonato Pelayo

Nonostante le bugie di Abel abbiano incrinato la loro fiducia, Jana e Manuel decidono di unire le forze per smascherare Jimena e mettere fine alla sua farsa. La verità sulla falsa gravidanza deve venire alla luce, ma i due amanti sanno che il percorso sarà pieno di ostacoli. Cruz, temendo di perdere il controllo su Manuel, tenta di guadagnare tempo con il Duca de Los Infantes, cercando di evitare che il figlio si trasferisca a Madrid con sua moglie.

Venuta a conoscenza dell'intenzione di Virtudes di lasciare la tenuta, Candela elabora un piano per convincerla a rimanere, la domestica si impegna per trovare una soluzione che possa ridare speranza a sua figlia. Dopo il ritrovamento del denaro da parte di Maria, Don Romulo e Pia iniziano a sospettare che il denaro possa appartenere ai marchesi. Tuttavia, l'atteggiamento nervoso di Petra solleva dubbi ulteriori, spingendoli a monitorare la cameriera con maggiore attenzione.

Sempre più preoccupata per la relazione segreta tra Ayala e Margarita, Petra decide di tenere d'occhio la coppia per riferire tutto a Cruz. La cameriera vede in questo compito un'opportunità per guadagnare punti agli occhi della marchesa. Il rapporto tra Catalina e Pelayo rimane teso. La giovane non riesce a perdonare le bugie del fidanzato.

La marchesina si mostra sempre più fredda nei suoi confronti. Pelayo, dal canto suo, cerca di riavvicinarsi, ma senza successo. Durante le sue mansioni, Salvador commette un nuovo errore, attirando le ire di Don Romulo. La situazione per il giovane valletto si fa sempre più complicata e potrebbe segnare un punto di non ritorno nella suo rapporto con il maggiordomo.