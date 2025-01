La Promessa, anticipazioni 25 gennaio, Curro è irremovibile e rifiuta la richiesta di Martina

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 25 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Blanca lascia tutti senza parole. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana racconta a Maria della proposta di matrimonio ricevuta da Manuel e le mostra con orgoglio l'anello che suggella la loro promessa d'amore. Maria, felice per l'amica, le augura il meglio, ma allo stesso tempo la mette in guardia: la famiglia del marchese, e in particolare Cruz, potrebbe non accettare facilmente questa unione.

Vera continua a subire le attenzioni indesiderate di Santos, che non smette di tormentarla. Lope, intanto, si sente escluso dalla vita di Vera e cerca rassicurazioni da lei. Catalina non si arrende e, determinata a far rinascere la sua attività di confetture, si rivolge a Pelayo per un aiuto economico. Il conte, però, non dispone della somma necessaria per sostenere il progetto della ragazza.

Martina non riesce a far cambiare idea a Curro

Anticipazioni La Promessa: Catalina affronta una nuova delusione

Blanca si mostra felice per la proposta di matrimonio tra Jana e Manuel, ma non riesce a nascondere le sue perplessità. Sebbene sostenga la loro unione, teme che la famiglia di Manuel possa rappresentare un ostacolo insormontabile. Inaspettatamente, Blanca spiazza tutti, persino i suoi amici più stretti, annunciando la sua decisione di lasciare la tenuta.

Catalina, decisa a rilanciare la sua attività, rimane sconvolta quando Pelayo le confessa di non poterla aiutare economicamente. Il conte spiega di aver consegnato tutto il suo denaro a Don Lorenzo, spingendo Catalina a rivolgersi direttamente al Capitano per avere conferma di questa rivelazione. La ragazza, delusa ma determinata, non ha intenzione di arrendersi e vuole scoprire la verità. Martina, preoccupata per la scelta di Curro di arruolarsi, tenta di convincerlo a restare, ma il giovane sembra irremovibile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina, Manuel e Blanca conversano davanti ad un thè ed arriva Martina a raccontare del futuro di Curro.