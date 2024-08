La Promessa anticipazioni 25 agosto, Petra è sconvolta: Feliciano lo ha fatto davvero

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:30 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 25 agosto su Canale 5 alle 15:30 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Cruz teme che i vicini scoprano che Jimena ha abbandonato la tenuta. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La promessa: Mauro parla con Manuel dei suoi sospetti

Feliciano confessa al resto della servitù che Petra è sua madre, la donna, vedendo svelato il suo grande segreto, cerca di non incrociare nessuno per evitare i commenti delle altre cameriere. María Fernández è riuscita a far capire a Lope che il suo cuore non gli appartiene, ma non vede l'ora di dichiarare il suo amore a Salvador.

Cruz, corrompendo l'autista, ha rallentato l'arrivo dell'ossigeno alla tenuta, nonostante questo, grazie all'intervento di Mauro, il presidio medico è giunto in tempo per salvare la vita a Catalina. Sollevato dalla guarigione di sua figlia, Alonso cerca di intervenire sulla questione del ritardo dell'autista, ma Cruz lo ha già preceduto licenziando il dipendente e mandandolo via.

Petra è sconvolta, Feliciano ha parlato con la servitù del suo segreto

Da parte sua, Mauro condivide con Manuel il sospetto che la rottura dei freni della motocicletta sia stata intenzionale e non accidentale, alimentando i sospetti di un possibile sabotaggio. Cruz spera con angoscia che la notizia della partenza di Jimena dalla tenuta non si diffonda tra i suoi amici, cosa difficile, secondo Margarita.

Jana e Manuel ancora non riescono a evitare di incontrarsi da soli e Abel non accetta che la ragazza abbia rotto definitivamente con lui. Il Capitano de la Mata non getta la spugna e insiste affinché suo figlio intraprenda la carriera militare, ma Curro è deciso ad opporsi alla volontà di Lorenzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina fa fatica a respirare e Jana e Abel sperano arrivi presto l'ossigeno.