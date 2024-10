La Promessa, anticipazioni 24 ottobre: Don Alonso protegge Curro, Cruz è furiosa con Pia

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 24 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la verità su Antonio porta nuove tensioni. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Salvador e Maria chiedono il permesso di sposarsi

Don Alonso è preoccupato per la vita di Curro, convinto che il nipote sia stato vittima di un tentato omicidio. Il marchese prende in mano la situazione e decide di agire per proteggerlo. Chiede ad Abel di fingere che Curro abbia avuto una ricaduta, così da poterlo isolare e tenerlo lontano dal resto della famiglia, almeno finché non verrà fatta luce sull'accaduto. Con questa scusa, il nobile incarica Jana di occuparsi personalmente del ragazzo, mentre Simona dovrà preparargli il cibo per garantirne la sicurezza.

Don Alonso è consapevole che deve spiegare la situazione al giovane, e così gli rivela che è sua intenzione tenerlo in isolamento fino a quando non avrà scoperto chi ha cercato di ucciderlo durante la battuta di caccia. Curro, ancora scosso dagli ultimi eventi, accetta la decisione del marchese, consapevole della gravità della situazione.

Nel frattempo, Cruz è furiosa per l'iniziativa del marito, ma deve anche gestire un'altra questione spinosa. Salvador e Maria si presentano senza preavviso per chiedere a Don Alonso il permesso di sposarsi, provocando la rabbia della marchesa, che vede la loro richiesta come un affronto. Cruz se la prende con Pia, accusandola di non aver impedito ai due di presentarsi direttamente al marito.

Intanto, Virtudes rimprovera Candela per aver parlato a Simona di suo figlio Antonio e per averla costretta a dire la verità su suo fratello. Ma la cuoca, con fermezza, le risponde che la verità, per quanto dolorosa, è sempre l'unica strada percorribile. Questo confronto mette in evidenza i conflitti personali che continuano a crescere tra i domestici e i nobili della tenuta.

