La Promessa anticipazioni 24 Luglio: Manuel scopre la verità su Abel e Jana e il tradimento di Jimena

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 24 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Romulo fa una confessione a Pia. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa 24 luglio: Manuel scopre chi gli impedisce di volare

Pia parla con Romulo nel tentativo di capire perché sia diventato più esigente con Mauro, che sta facendo l'apprendistato come maggiordomo. L'uomo le rivela di cominciare ad avere troppi acciacchi e vuole istruire Mauro, nel caso in cui dovesse essere sostituito come maggiordomo.

Manuel viene a sapere da Margarita che dietro il divieto di volare da parte della guardia civile c'è Jimena. Furioso, va a parlare con sua moglie che, al principio nega, ma poi ammette di essere lei la responsabile. La reazione di Manuel è molto dura.

Feliciano e Petra sono ancora ai ferri corti

Candela è triste per l'assenza di Carlos, partito con la figlia per Gijón, ma l'arrivo di una sua lettera le risolleva il morale. Abel confida a Salvador e a Lope di aver chiesto a Jana di diventare la sua fidanzata e di essere in attesa di una risposta. Il dottore spera che la ragazza accetti la sua proposta.

Jana informa Manuel che sta con Abel, anche se non ha ancora dato una risposta definitiva al dottore. Cruz decide di organizzare una festa in maschera e, dopo aver convinto suo marito, inizia a istruire la servitù sui preparativi. Tra Petra e Feliciano, dopo che la donna ha minacciato Teresa, persiste una freddezza, che continua a creare tensioni tra loro.