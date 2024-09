La Promessa anticipazioni 23 settembre: Manuel non rinuncia a volare, Abel e Salvador sospettano di Jeronimo

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 23 settembre, su Canale 5, in onda alle 15:45 circa. In questa puntata Candela rivela a Pia la verità sulla telefonata misteriosa. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Leonor e Martina trovano un punto d'incontro

Candela, sempre più enigmatica, decide di confessarsi con Pia. In un momento di confidenza privata, le rivela di essere andata in biblioteca non per sentire Carlos, come ha fatto credere a tutti, ma per un'altra telefonata misteriosa. Nel frattempo, Leonor sente il bisogno di chiarire la situazione con Martina, e convoca la giovane per un confronto sincero.

Dopo una discussione accesa, le due cugine trovano un punto di incontro e riescono a superare i loro contrasti, portando a un riavvicinamento inaspettato. Cruz, ancora preoccupata per Manuel e per il suo destino, rimprovera il figlio per aver ripreso a volare, un'attività che considera pericolosa e fuori luogo.

Manuel ha ripreso a volare

Tuttavia, Manuel è deciso a non rinunciare più alla sua passione e informa la madre che non sarà più disposto a mettere da parte i propri sogni. Lontana da La Promessa, Maria si sente isolata e vulnerabile, ma non è completamente sola. I suoi amici le fanno visita regolarmente, cercando di rassicurarla sul fatto che riusciranno a dimostrare la sua innocenza, nonostante le accuse che pendono su di lei.

Nel frattempo, Abel e Salvador, determinati a scoprire la verità sul furto del prezioso orologio appartenente a Lorenzo, mettono a punto un piano astuto: mentre Salvador tenterà di distrarre Jeronimo, Abel perquisirà la sua stanza alla ricerca di prove che potrebbero ribaltare la situazione e provare l'innocenza della loro amica Maria.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel si lascia ispirare dalla determinazione delle sorelle per riprendere in mano la sua passione