La Promessa anticipazioni 21 febbraio: Catalina si confida con Manuel che le confessa che lascerà la Spagna

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 21 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 20 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 20 febbraio

Anche Lope non sta passando un bel periodo e Jana si offre di aiutarlo. A tavola Lorenzo elogia Catalina per le sue doti gestionali. Simona e Candela sono molto felici perché avranno un nuovo insegnante.

Anticipazioni del 21 febbraio: I dubbi di Catalina

Catalina ha dei dubbi sul comportamento di Lorenzo e decide di parlarne con Manuel per sentire un altro parere e chiedere suggerimenti.

Nel nuovo episodio: La decisione di Manuel

Manuel, a sua volta, comunica a Catalina che lascerà la Spagna per andare a Milano, così si allontanerà da Jimena. L'uomo si trasferisce in Italia per seguire per occuparsi del progetto sugli aeroplani.