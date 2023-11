La Promessa anticipazioni 2 novembre: Jana può fermare il matrimonio tra Manuel e Jimena

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 2 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 1° novembre

La promessa: riassunto della puntata del 1° novembre

Jana affronta Manuel che dice di non ricordarsi di lei. Lorenzo parla con Cruz che gli esplicita il suo disprezzo verso di lui. Lorenzo vuole sapere quando verrà aperto il testamento del barone. Jana si confida con Maria che le dice che è disperata per la mancanza di notizie di Salvador che è stato catturato del nemico.

Jana parla con Curro che le dice che gli manca il nonno e che non si trova per niente bene con il padre. Teresa è in crisi perché pensa a quello che ha subito dal barone e al fatto di aver partecipato alla sua uccisione. Romulo decide di andare a scusarsi con Gregorio, che non accetta le sue scuse e gli manifesta la sua volontà di vendicarsi.

Jimena dice alla madre che vorrebbe che Jana diventasse la sua cameriera personale. Maria chiede a Martina se può domandare al duca se può aiutare ad avere notizie di Salvador. Fervono i preparativi per il matrimonio e Cruz e la duchessa discutono per il servizio ai tavoli.

Anticipazioni del 2 novembre:

La Promessa è addobbata a festa per il matrimonio di Manuel e Jimena, che si celebrerà, nonostante l'opposizione dei duchi, i tentativi di Jana e Catalina di recuperare la memoria del giovane erede e persino l'offerta di Alonso di annullare il fidanzamento.

Nel prossimo episodio:

La giovane coppia è pronta a sposarsi. Jana li osserva da lontano, indecisa se mostrare a tutti la lettera, fermando così il matrimonio e togliere finalmente la benda dagli occhi di Manuel, oppure tacere e perdere per sempre l'amore della sua vita.