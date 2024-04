La Promessa anticipazioni 19 aprile: Curro è felice con Martina, Maria è in crisi con Salvador

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

Domani venerdì 19 aprile torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:40. Le anticipazioni dell'episodio: Curro è felice con Martina. La storia è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista Jana Expósito vuole vendicare sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Curro e Martina

Nell'episodio del 18 aprile, Gregorio ha cambiato idea sul trasferirsi in una casetta della tenuta e propone a Pia di andarsene e cambiare completamente vita. Cruz è molto infastidita dalle cure che Jana presta a Jimena, pensando che sia solo un'approfittatrice. Per questo lei chiede a Manuel di intervenire e far capire alla Marchesa che lei sta solo facendo un favore a lui.

Anticipazioni del 19 aprile: Curro e Maria, due stati d'animo diversi

Nel frattempo, mentre Curro e Martina godono dei momenti di felicità e complicità, lui decide di sorprendere la sua amata organizzando un romantico picnic. Con l'aiuto di Jana e Lope, Curro prepara tutto nei minimi dettagli, scegliendo un luogo incantevole e curando ogni particolare per rendere la giornata indimenticabile. Durante la giornata, i due trascorrono dei preziosi momenti di intimità che rafforzano il legame tra di loro.

Maria lascerà Salvador?

Nel frattempo, la relazione tra Salvador e Maria è in crisi. Nonostante l'ex soldato cerchi di chiedere scusa per i suoi errori e confessi il suo amore per Maria, lei si sente profondamente ferita dalle sue azioni passate. Sebbene abbia amato Salvador con tutto il suo cuore, si trova ad affrontare un conflitto interiore che potrebbe avere conseguenze importanti sulla sua relazione.