La Promessa, anticipazioni 18 gennaio: Don Alonso caccia Pelayo dalla tenuta

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 18 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Virtudes peggiora, cresce la preoccupazione di Simona. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Blanca incoraggia Manuel a riprendere in mano la sua vita, smettendo di farsi manipolare da Cruz. Ayala confessa a Petra che i suoi sentimenti sono cambiati, invitandola a dimenticarlo. La salute di Diego non migliora, mentre Lope affronta Santos, avvertendolo di stare lontano da Vera. lui, sprezzante, risponde che presto prenderà il suo posto.

Martina attacca la madre, accusandola di avvicinarsi ad Ayala per interesse personale, scatenando uno scontro con Curro. Nel frattempo, Pelayo ascolta Catalina confidarsi con Manuel, rivelando il suo dolore per aver perso la sua attività. Pelayo decide così di rivelare a Alonso il coinvolgimento di Lorenzo nel traffico di armi, sperando di aiutarla.

Maria e Salvador sono in crisi

Anticipazioni de La Promessa: Maria teme di perdere Salvador

Dopo aver ascoltato Catalina confidarsi con Manuel, Pelayo decide di intervenire per aiutarla. Rivela ad Alonso il coinvolgimento di Lorenzo nel traffico di armi, ma il marchese rifiuta di credere alle accuse e, indignato, ordina al giovane conte di lasciare la tenuta. Catalina interviene prontamente, cercando di far ragionare Alonso e convincendolo a riconsiderare la sua decisione.

La situazione di Virtudes si aggrava. Teresa informa Simona che la donna ha avuto un altro attacco, aumentando la preoccupazione per la sua salute. Maria è stata scelta come cameriera personale della duchessa di Abrontes. Nonostante sia felice per la considerazione, la giovane è preoccupata per il futuro del suo matrimonio e si rifugia tra le braccia di Salvador, cercando conforto. Il giovane tenta di rassicurarla, ma la tensione tra i due è palpabile. La paura di un futuro incerto mina la serenità della coppia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo la dichiarazione d'amore del Conte, i Marchesi parlano della tensione che c'è alla Promessa.