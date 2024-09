La Promessa anticipazioni 17 settembre: Jana affronta Manuel, Pia licenzia Maria accusandola di furto

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 10 settembre alle 15:35. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: tensioni e sospetti si fanno sempre più palpabili all'interno della tenuta. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Jana affronta Manuel, il loro amore minacciato dalle decisioni della marchesa

Rómulo annuncia a tutti il furto di un prezioso orologio da polso appartenente al capitano, proponendo un'indagine interna prima che la situazione sfugga di mano e sia costretta a intervenire la Guardia Civile con conseguenze inimmaginabili. Petra, visibilmente preoccupata, si mostra subito sulla difensiva, alimentando i sospetti su di lei.

Nel frattempo, María non riesce a contenere la propria gelosia nei confronti di Vera, la nuova arrivata, temendo che questa possa insidiare il suo ruolo nella tenuta. In un momento di confidenza, esprime le sue preoccupazioni a Lope e Salvador che, ancora una volta, provano a tranquillizzarla, assicurandole che il suo posto non è in pericolo.

Lorenzo è stato derubato

Feliciano, accusato ingiustamente del furto, dichiara con fermezza al capitano di essere innocente. Lorenzo, mostrando grande fiducia nel suo sottoposto, gli crede e gli dimostra stima, rafforzando il legame tra i due. Nel frattempo, gli affari illegali di Pelayo e il suo socio sembrano trovare una svolta positiva grazie all'annuncio dell'esibizione del misterioso mago sul giornale, ma Catalina, osservando i due discutere in segreto, inizia a sospettare che ci sia qualcosa sotto.

Sul fronte sentimentale, Jana affronta con determinazione Manuel. Stanca di una relazione in cui tutte le decisioni vengono prese dalla marchesa, decide di prendere le distanze da lui, rifiutando una storia d'amore priva di autonomia. Tuttavia, la ragazza trova il modo di ricucire i rapporti con Pia e confida a Curro di aver fatto pace con la donna. Anche María sembra ritrovare la serenità, chiedendo scusa a Vera in modo amichevole, dopo aver riflettuto sulla sua gelosia.

Intanto, Feliciano e Petra si riconciliano con un abbraccio consolatorio, cercando di lasciarsi alle spalle i recenti dissapori. Ma non tutto sembra risolversi così facilmente: Pia incalza María riguardo al furto, facendo notare il sospetto cambio di turno che aveva chiesto a Vera per rassettare proprio la stanza del capitano.