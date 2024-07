La Promessa anticipazioni 16 luglio: Manuel piange la perdita del figlio, Jimena tira un sospiro di sollievo

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 16 luglio alle 15:40 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margarita pretende che Lorenzo le ceda le sue quote della tenuta. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 16 luglio: Margarita fa pressioni su Lorenzo per ottenere quanto le spetta

Tutti alla tenuta piangono la perdita del futuro erede del marchesato, tranne Jimena, che fatica a nascondere il suo sollievo per la fine della farsa. Sia Abel, che è stato complice in questo inganno, che la madre le chiedono di essere prudente e di continuare a fingere per non destare sospetti.

Intanto, Jana cerca di consolare Manuel, devastato dal dolore per la perdita del figlio non ancora nato, ignaro che sua moglie non è mai stata realmente incinta. La notizia che Jimena può ancora concepire è un sollievo per tutti, ma al momento non entusiasma Manuel che non riesce a darsi pace.

Il Conte ha trovato il primo cliente per la sua nuova attività

Durante una partita a poker contro Lorenzo, Margarita ha vinto la quota de La Promessa di proprietà del Capitano. Ora la donna pretende che il Capitano rispetti il debito di gioco. Sentendo le pressioni di sua madre, Martina interviene per chiederle di cambiare atteggiamento. Candela annuncia che lascerà La Promessa per seguire Carlos a Gijón. Nonostante questa decisione, la domestica confessa a Simona che se ne andrà prima del previsto per evitare i saluti d'addio con i suoi amati colleghi.

Teresa consiglia a Feliciano di stare lontano da Petra, tornata alla tenuta grazie all'accordo tra Pia e la Marchesa. Lui, comunque, non sembra intenzionato ad ascoltare il suggerimento della ragazza. Il Conte Pelayo ha trovato il primo cliente per la vendita di marmellate che ha organizzato con Catalina: un importante hotel di Madrid.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tutti alla Promessa sono disperati per la perdita del figlio di Jimena