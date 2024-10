La Promessa anticipazioni 16 ottobre: Teresa accusa Abel e Jana per la morte di Feliciano, Cruz pressa Pelayo

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 16 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Teresa è distrutta dal dolore. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz spinge Pelayo a sposare Catalina

Il dolore per la morte di Feliciano continua a pesare sull'atmosfera della tenuta. Teresa, straziata dalla perdita, non riesce a comprendere come tutto ciò sia potuto accadere, il giovane sembrava essersi ripreso dopo l'operazione a cui era stato sottoposto, quando Petra aveva convinto Cruz a far curare suo figlio dal dottor Sandoval.

La sua angoscia si trasforma in rabbia, e la giovane cameriera accusa con veemenza Jana e Abel, ritenendoli responsabili per non aver prestato soccorso al suo fidanzato, concentrandosi esclusivamente su Curro. Quando le condizioni di Feliciano erano peggiorate, lei aveva chiesto aiuto, ma i due erano troppo impegnati nell'operazione del signorino.

Jana e Abel non sono riusciti a salvare Feliciano

Teresa è convinta che, se solo avessero dedicato un minimo di attenzione al suo fidanzato, le cose sarebbero andate diversamente. Questo rimpianto la consuma, rendendole insopportabile l'idea di dover dire addio al suo promesso sposo. Nel frattempo, Cruz, ansiosa di liberarsi della presenza di Catalina, mette fretta a Pelayo, chiedendogli di sposare al più presto la sua figliastra. La marchesa spera che un matrimonio imminente possa allontanare Catalina da La Promessa.