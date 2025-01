La Promessa, anticipazioni 15 gennaio: Ayala e Margarita confessano il loro amore a Cruz e Alonso

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 15 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Virtudes chiede a Candela di non intromettersi nei suoi affari. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Pelayo svela il piano di Lorenzo: ha assunto il signor Bernal per sabotare Catalina e appropriarsi della sua attività di marmellate. Alonso racconta a Cruz il suo scontro con il conte de Ayala, ribadendo che Margarita continuerà a ospitarlo. Tornata da Virtudes manifesta un comportamento insolito; Candela cerca di parlarle, ma viene respinta.

Catalina, furiosa, accusa Pelayo di essere complice di Lorenzo, mentre Vera confida a Maria di essere la legittima proprietaria del denaro sottratto da Cruz, che aveva preso dal padre prima della sua fuga. Diego peggiora, e Jana consiglia a Pia di non allontanarlo dalla tenuta, suggerendo rimedi per la tosse e la febbre. Nel frattempo arriva Santos, figlio di Don Ricardo, che manifesta da subito dubbi sulla gestione della tenuta.

Simona e Candela si scontrano con Virtudes

Anticipazioni de La Promessa: Martina si oppone alla relazione tra sua madre e il conte

Ayala e Margarita sconvolgono la quiete della tenuta dichiarando pubblicamente il loro amore davanti ai marchesi. Questa rivelazione inaspettata suscita la furiosa indignazione di Martina, che non esita a insultare Ayala con parole dure. Il conte, incapace di trattenere la propria rabbia, reagisce in modo altrettanto esplosivo, creando un clima di altissima tensione durante il confronto.

La nuova unione tra Ayala e Margarita preoccupa profondamente Alonso, che vede in un possibile matrimonio tra i due una minaccia concreta per la famiglia. Temendo che questo possa costringerli a lasciare La Promessa, Alonso cerca di convincere Cruz a intervenire per impedire che la situazione sfugga loro di mano.

Simona, sospettosa, affronta Virtudes riguardo alla sua presunta visita al fratello. Tuttavia, la giovane ribalta la situazione, colpevolizzando la cuoca per i problemi tra lei ed Antonio. Non contenta, Virtudes passa al contrattacco minacciando anche Candela, che aveva cercato di intercedere, mettendola in guardia dal continuare a intromettersi nei suoi affari.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Candela consiglia a Virtudes di confrontarsi con lei e sua mamma per problemi futuri.