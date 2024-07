La Promessa anticipazioni 14 luglio: Margarita si appropria della quota di Lorenzo, Jimena perde sangue!

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:25 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 14 luglio su Canale 5 alle 15:25 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Carlos chiede a Candela di seguirlo in un'altra città. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 14 luglio: La rabbia di Cruz contro il Capitano

Lorenzo organizza una partita a poker con giocatori esperti, al tavolo si presenta un ospite inatteso: Margarita. Sulle prime perde, poi inizia a mostrarsi una vera fuoriclasse del tavolo verde tanto che in un duello all'ultima carta riesce a vincere la quota de la Promessa di Lorenzo. La notizia fa infuriare Cruz che intima al capitano di trovare un modo per impedire che sua cognata diventi in parte proprietaria della tenuta.

Dopo il patto tra Pia e Cruz, Petra torna alla tenuta. Il progetto di produrre marmellate ideato da Catalina e Pelayo prosegue, nonostante la marchesa tenti di ostacolare. Lope si sfoga sia con Simona che con Mauro e Salvador per il suo nuovo incarico e teme che non tornerà più a lavorare in cucina.

Lorenzo e Margarita giocano a poker

Carlos finalmente si decide a confessare la verità a Candela: il lavoro di sua figlia è a Gijon e non a Siviglia, come le aveva detto in precedenza. Lui ha intenzione di seguire Casilda e di trasferirsi lì con lei. Il tutor spera che Candela sia disposta a fare lo stesso dopo averlo sposato.

Jimena passa il pomeriggio a dormire e, quando Teresa va a svegliarla, trova il letto macchiato di sangue: il piano per fingere l'aborto spontaneo della donna è iniziato. Manuel riferisce a Jana di aver parlato con sua madre di Ramona, ma di non averle mostrato il ventaglio della marchesa trovato a casa della donna scomparsa. Jana insiste affinché lui le parli di nuovo per scoprire la verità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pia firma il contratto di Cruz, salvando il posto di governante.