La Promessa, anticipazioni 12 ottobre: Catalina si riavvicina a Pelayo, Curro fatica a risvegliarsi

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 12 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro in difficoltà per l'assunzione dell'etere. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa, Don Lorenzo e Cruz furiosi: Curro è ancora vivo

Catalina, profondamente grata a Pelayo per aver saputo convincere Cruz a riassumere Maria, si confida con Margarita, rivelando di sentirsi in colpa per aver rifiutato la proposta di matrimonio del giovane. La zia, saggia e comprensiva, la spinge a seguire i suoi veri sentimenti, incoraggiandola a non perdere un'opportunità che potrebbe portarle felicità.

Nel frattempo, Curro fatica a risvegliarsi dopo l'operazione, una situazione preoccupante dovuta all'eccessiva quantità di etere utilizzata durante l'intervento. Nonostante sembri che l'operazione sia riuscita, la sua lenta ripresa getta nell'angoscia i familiari e gli amici. Don Lorenzo e Cruz, furiosi per la situazione e per il fallimento del loro piano omicida, si scambiano sguardi carichi di frustrazione e disappunto, rimanendo sempre più intrappolati nelle loro macchinazioni.

Il piano di Lorenzo per uccidere Curro è fallito

Dall'altra parte della tenuta, Vera riesce a evitare di farsi riconoscere dalla duchessa Susana, che aveva fatto visita a Cruz, dimostrando una certa astuzia e prontezza. Per ringraziare Lope della sua pazienza e della sua discrezione, decide di regalargli un tartufo e promette di organizzare una cena squisita, senza rivelare il motivo delle sue preoccupazioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Donna Petra chiede alla Signora a di non far venire la Duchessa alla Promessa per via dello stato di salute di Curro.