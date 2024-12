La Promessa anticipazioni 12 dicembre: Jimena ha un terribile segreto, Lope cerca di fermare Salvador

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 12 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona scopre la verità sulle crisi di Virtudes. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo aver incoraggiato Don Alonso a confidarsi sul suo passato, Curro si rende conto dell'effetto malinconico che questo ha avuto sul marchese. Pentito, condivide il suo dispiacere con Jana e insieme decidono di organizzare qualcosa per risollevarne l'umore. Uniti dalla volontà di aiutarlo, i due pianificano un gesto speciale per restituirgli serenità.

Nel frattempo, Jimena, frustrata dai fallimenti nel riconquistare Manuel, si sente sempre più oppressa. Nonostante le difficoltà, decide di giocarsi un'ultima possibilità chiedendo aiuto ai suoceri, Don Alonso e Cruz. La sua richiesta inizialmente li lascia titubanti e diffidenti, ma, spinti dalla necessità di tutelare il prestigio familiare, accettano di sostenerla, pur mantenendo riserve sulle sue reali intenzioni.

Jana scopre un segreto di Jimena

Salvador, animato dall'amore e dal desiderio di dimostrare il suo impegno verso Maria, continua a pianificare un matrimonio finto e simbolico per sorprendere la sua fidanzata. Tuttavia, la sua determinazione lo porta a procedere in modo impulsivo, senza tenere conto di eventuali ostacoli. Lope, sempre attento e razionale, si accorge degli errori nei piani di Salvador e interviene per fermarlo, consapevole che agire troppo in fretta potrebbe creare problemi.

A sostenerlo arriva anche Pia, che cerca di riportare Salvador alla realtà, convincendolo a non compiere gesti disperati che rischierebbero di peggiorare la situazione. Ma il ragazzo, profondamente innamorato, sembra sordo a ogni consiglio. Riusciranno i suoi amici a fermarlo prima che sia troppo tardi? Nel frattempo, in cucina, Simona si trova di fronte a una verità scioccante riguardante Virtudes.

La cuoca, completamente all'oscuro delle crisi di cui soffre la giovane, scopre la realtà in modo brusco e inaspettato, quando Virtudes ha un episodio proprio davanti a lei. Questa rivelazione sconvolge Simona. Jana, investigando sul passato di Jimena, si imbatte in una verità inquietante legata al periodo in cui la giovane viveva ancora con i suoi genitori.