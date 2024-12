La Promessa anticipazioni 10 dicembre: Manuel respinge Jimena, Lorenzo rischia con Cavendish

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 10 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Virtudes ha un attacco misterioso. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana e Curro, sconvolti dalle rivelazioni di Don Alonso, sospettano che il barone, consapevole della vera paternità di Curro, possa essere coinvolto nell'omicidio di Dolores. Nonostante i rischi, Jana è determinata a scoprire la verità. Intanto, la relazione tra Manuel e Jimena si deteriora: la donna, esasperata dalla freddezza di suo marito, adotta atteggiamenti manipolatori per attirare la sua attenzione. Jimena minaccia Abel per mantenere segreta la sua falsa gravidanza.

Parallelamente, Don Alonso e Pelayo raggiungono un accordo sulla redistribuzione delle quote economiche delle marmellate, penalizzando Cruz, che si oppone per paura di perdere vantaggi. Il compromesso scatena tensioni, evidenziando le divisioni tra i membri della famiglia e i loro interessi contrastanti.

Anticipazioni de La Promessa:

La situazione tra Jimena e Abel diventa sempre più complessa. La donna rivela a Abel di voler finalmente dire tutta la verità a Manuel riguardo alla sua gravidanza, ma solo dopo aver riconquistato la sua fiducia. La sua speranza di riavvicinarsi al marito sembra essere la sua unica motivazione. Manuel è deciso a non ricominciare la sua relazione con sua moglie dichiarando senza mezzi termini che il loro matrimonio è definitivamente finito.

Nel frattempo, Abel visita Virtudes, ma non riesce a capire il motivo del suo strano attacco. Il dottore si trova di fronte a un enigma, privo di risposte chiare. La tensione tra Cruz e Don Alonso raggiunge il culmine. Cruz è furiosa con il marchese per aver accontentato Catalina, includendo Don Lorenzo nel business delle marmellate.

La decisione di dividere i compensi crea un nuovo accordo, ma anche nuove tensioni. Determinata a mantenere il controllo, Cruz prepara una mossa strategica per contrastare il marchese e non perdere il proprio potere nella tenuta. Nel frattempo, Maria è estremamente nervosa e preoccupata per la scomparsa della borsa contenente i soldi trovati in soffitta e poi nascosti in un luogo sicuro.

A complicare ulteriormente le cose, Lorenzo De La Mata, nonostante l'accordo tra Pelayo e Don Alonso, non è soddisfatto. Pretende più denaro e si rivolge a Cavendish, inasprendo le frizioni all'interno del business delle marmellate e delle armi. Infine, Ayala confida a Petra il suo piano di acquisire il 25% della tenuta.

Per riuscirci, deve continuare a frequentare Margarita e coinvolgerla nelle sue prossime mosse. La strategia del conte è chiara: utilizzare la donna come una pedina nelle sue manovre per ottenere potere e consolidare la sua posizione all'interno della tenuta. Il fine è quello di vendicarsi di Cruz, colpevole della morte di Feliciano, figlio di Ayala e Petra