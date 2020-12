La principessa Sissi: stasera su Rai Movie il primo capitolo della trilogia con Romy Schneider

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21:10 torna un film cult per un mercoledì all'insegna del romanticismo: La principessa Sissi, primo capitolo della trilogia dedicata alla vita dell'Imperatrice d'Austria, Elisabetta di Baviera.

La locandina di La principessa Sissi

Diretto da Ernst Marischka nel 1955, con l'indimenticabile Romy Schneider, La principessa Sissi è la storia, molto romanzata, di come una giovane bavarese cresciuta in mezzo alla natura riuscì a incantare la corte austriaca e il suo giovane imperatore.

Elisabetta, detta Sissi, e la sorella maggiore Elena sono figlie del granduca di Baviera. La più grande è stata designata a sposare il giovane imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, ma il sovrano è affascinato dalle grazie di Sissi e, al momento di annunciare la scelta della sua sposa, nonché futura imperatrice, proclama il nome della sorella più giovane.

Piccola curiosità: nel tradurre il titolo in italiano, i distributori commisero un errore (voluto, però, per accentuare il clima fiabesco che si respira in tutto il film), quello di chiamare Sissi "principessa", mentre la vera Elisabetta era nata con il titolo di "duchessa" di Baviera.