La Preside da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composta la serie con Luisa Ranieri

Non rivedremo a breve la sua Lolita Lobosco, ma Luisa Ranieri tornerà stasera su Rai 1 con una fiction nuova di zecca, La Preside, co-prodotta dalla Zocotoco di Luca Zingaretti.

Diretta da Luca Miniero, la serie è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella sua lotta al degrado educativo e sociale.

La Preside racconta una storia di riscatto: la trama della fiction

La Preside: Luisa Ranieri in una foto

Eugenia Liguori, 47 anni, è una donna visionaria e ostinata, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l'Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall'abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa.

Per lei ogni studente salvato dalla strada sarà una conquista personale, ma rappresenterà anche il riscatto di un intero quartiere.

Quella che ad altri potrebbe sembrare una sfida impossibile, per Eugenia diventa così una missione: "quando le cose sono così brutte, è facile immaginarsele più belle". Per salvare i ragazzi e riportarli a scuola Eugenia fa di testa sua, mettendosi però continuamente in pericolo. L'unico a condividere i suoi metodi è Vittorio, insegnante di italiano appena arrivato dal Nord.

Chi c'è al fianco di Luisa Ranieri? Il cast

La Preside: Luisa Ranieri in un'immagine promozionale

Protagonista assoluta della nuova ficiton RAI è lei, Luisa Ranieri, nei panni della preside Eugenia Liguori. Al suo fianco c'è Alessandro Tedeschi, che interpreta Vittorio Leoni, il docente di italiano disposto ad aiutarla nella sua battaglia sociale e culturale.

Francesco Zenga è il giovane Nicola Russo; Ludovica Nasti interpreta Lucia Ruotolo, mentre Pasquale Brunetti è Michele Coppola.

Tony Laudadio, che vedremo già nel corso della prima puntata, veste i panni del maresciallo Sandro Corsi, Luigi D'Oriano è Andrea Carli; Andrea Mautone sarà Carmine.

E poi Alessandro De Martino, Aurora Venosa, Francesca Bellamoli, Brunella Cacciuni, Salvatore Cominale, Alessandro De Renzi, Ivan Castiglione, Daniela Ioia, Simone Borrelli ed Enzo Casertano.

Per quante puntate ci farà compagnia La Preside su Rai 1?

La Preside: Luisa Ranieri in un primo piano

In totale il pubblico dell'ammiraglia RAI trascorrerà un mese intero in compagnia di Eugenia Liguori: La prima stagione (e fin qui unica) de La Preside è composta infatti da 8 episodi, per un totale di 4 prime serate della durata di 100' circa.

Salvo cambi di programmazione dell'ultimo minuto, il gran finale dovrebbe quindi andare in onda lunedì 2 febbraio, prima delle Olimpiadi invernali e prima di Sanremo 2026.

Sarà naturalmente possibile seguire la fiction anche in streaming, in diretta oppure on demand nella sezione dedicata di RaiPlay. In occasione del debutto, sono già disponibili in anteprima sulla piattaforma free i primi due episodi, quelli che il pubblico di Rai 1 scoprirà stasera sul piccolo schermo a partire dalle 21:30.