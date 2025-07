Lino Guanciale e Levante nella prima foto de L'invisibile, la fiction Rai sulla cattura di Messina Denaro

La macchina produttiva delle serie TV italiane si rimette in moto per raccontare uno dei capitoli più drammatici della cronaca nera del nostro Paese: la trentennale latitanza e la successiva cattura di Matteo Messina Denaro. Si intitola L'Invisibile la nuova fiction Rai, prodotta da CamFilm per Rai 1, che porterà sul piccolo schermo la lunga e complessa caccia all'ultimo boss corleonese.

Questa mattina è stata diffusa in esclusiva dal Corriere della Sera la prima foto dal set, che immortala Lino Guanciale e Levante insieme alla sua squadra investigativa in una scena ambientata in un ufficio operativo. Di spalle compare anche la figura di Matteo Messina Denaro, in un'immagine che, pur non rivelando il volto dell'attore, lascia trasparire l'atmosfera la cura per i dettagli che caratterizzeranno la serie.

La trama: un'ombra lunga trent'anni

L'Invisibile non sarà una semplice ricostruzione giudiziaria, ma un vero e proprio viaggio all'interno della rete di complicità, silenzi e depistaggi che ha consentito a Messina Denaro di sfuggire alla cattura per oltre trent'anni. Il titolo della fiction, diretta da Michele Soavi, si rifà all'omonimo libro-inchiesta del giornalista Giacomo Di Girolamo, da anni impegnato nel raccontare le connessioni tra criminalità organizzata e corruzione.

L'invisibile, prima foto del cast

La serie ripercorrerà le tappe fondamentali della latitanza del boss, dai primi anni Novanta, passando per le stragi di Capaci e via D'Amelio, fino al 16 gennaio 2023, giorno della sua clamorosa cattura presso la clinica La Maddalena di Palermo nel quartiere San Lorenzo.

Il cast: volti noti e nuove scoperte

Il ruolo di Matteo Messina Denaro è stato affidato a Ninni Bruschetta, attore di grande esperienza, visto recentemente ne Il patriarca e Le indagini di Lolita Lobosco. Accanto a lui, Lino Guanciale interpreterà Lucio Arcidiacono, un ufficiale del ROS impegnato nella lunga operazione di ricerca. Fanno parte del cast anche Leo Gassmann, Levante, nei panni della moglie di Arcidiacono, e Noemi Brando. Le riprese sono iniziate nel mese di maggio in Sicilia, in particolare a Palermo, e si protrarranno per tutta l'estate. La fiction dovrebbe andare in onda su Rai 1 all'inizio del 2026, ma la data non è stata ufficializzata.

Una serie evento per raccontare la verità

L'Invisibile si preannuncia come una delle produzioni più attese della prossima stagione televisiva. Una fiction che punta a raccontare, senza retorica, una pagina drammatica della nostra storia recente e a stimolare una riflessione profonda su come sia stato possibile che un boss di tale portata restasse latitante per così tanto tempo.