La porta rossa 2: stasera su Rai2 la sesta e ultima puntata!

Marica Lancellotti

La porta rossa 2 ritorna stasera su Rai2 intorno alle 21:20 con la sesta e ultima puntata di questa stagione. La serie crime-fantasy scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, era stata inizialmente programmata per una sola stagione, poi "allungata" con nuovi episodi visto l'incredibile successo di pubblico. La seconda stagione non è stata accompagnata dallo stesso favore, faticando un po' di più della precedente nel tener testa ai programmi man mano schierati dall'avversaria Mediaset.

Dove si sarà intrufolata la nostra Vanessa??!!

Per scoprirlo ci vediamo alle 21.20 su #RaiDue per vedere insieme l'ultimo episodio de #LaPortaRossa2 pic.twitter.com/dxmoxlC0mL — Rai2 (@RaiDue) 20 marzo 2019

In molti si chiedono, dunque, se ci sarà la possibilità di una terza stagione. Da parte della Rai manca ancora qualunque risposta in merito, certo è che a lasciar ben sperare non ci sono solo le parole di Lino Guanciale - che ha recentemente parlato del grande affetto che circonda il suo Cagliostro - ma anche il finale aperto della puntata tra poco in onda su Rai2. La trama del sesto episodio, infatti, ci fa subito incontrare di nuovo il nostro amato commissario fantasma perchè, portato in questura per l'interrogatorio, Jonas avverte la sua presenza nella stanza. Stella e Paoletto, continuando a lavorare fianco a fianco, scopriranno che esiste un legame tra l'omicidio di Rambelli e quello del pusher Brezigar. Arriva il momento dei fuochi d'artificio che Cagliostro tante volte ha visto nelle sue premonizioni e la figlia di Anna e Leonardo sembra essersi persa nel nulla. Nessuno sa dove cercarla, nessuno se non Leonardo: le sue visioni gli dicono che si trova nell'ex fabbrica. Si reca subito lì per difenderla ma trova qualcosa di inatteso.

Dove vederla: La porta rossa 2 sarà in onda stasera su Rai2 dalle 21:20, e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Da domani sarà possibile riguardare la puntata sullo stesso sito di RaiPlay nella sezione dedicata o nella striscia di Rai2.