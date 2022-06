La piccola bottega degli orrori, Chris Evans vorrebbe condividere il video del suo provino

Per entrare nel cast de La piccola bottega degli orrori, Chris Evans ha sostenuto il provino per recitare il ruolo del sadico Dentista che, nel 1986, fu interpretato da Steve Martin.

Chris Evans vuole ancora realizzare il remake de La piccola bottega degli orrori. Come riportato da Screen Rant, per diverso tempo si è discusso sulla realizzazione del film, che avrebbe coinvolto i nomi dell'interprete di Captain America, Scarlett Johansson, Taron Egerton e Billy Porter. A quanto pare, Chris Evans aveva persino sostenuto un provino!

Ebbene sì, a Chris Evans sarebbe andato il ruolo del sadico Dentista che, nel 1986, fu interpretato da Steve Martin. La piccola bottega degli orrori è stata portata al cinema da Roger Corman nel 1960 e nel 1986, interpretato in quest'ultimo caso da Rick Moranis e Steve Martin. Interrogato da MTV News, sul destino del film che sarebbe dovuto essere realizzato poco tempo fa, Evans ha risposto ricordando di aver fatto un provino per interpretare il ruolo del sadico Dentista.

Prima che l'epidemia di Covid conquistasse il mondo, era tutto pronto per realizzare La piccola bottega degli orrori. Il lasso di tempo intercorso, però, ha raffreddato il progetto. Chris Evans ha raccontato: "Avrei dovuto interpretare La piccola bottega degli orrori un paio di anni fa ma, poi, è arrivato il Covid. Poi ci sono stati problemi di budget e il regista ha abbandonato il progetto. Peccato, si tratta del mio musical preferito in assoluto".

Evans sarebbe stata una scelta interessante per interpretare il Dentista, un ruolo che avrebbe richiesto una buona dose di cattiveria. Evans è chiaramente appassionato di un ipotetico remake de La piccola bottega degli orrori, tanto che ha persino incoraggiato i fan a dare vita a una campagna per la realizzazione del film, definendolo il suo musical preferito, e ammettendo che spesso pensa di provare ad alimentare l'interesse del progetto condividendo il video della sua audizione: "Ce l'ho sul cellulare, alle volte penso di pubblicarla online per vedere che reazione potrebbe suscitare".

Al momento, i produttori sono sicuramente riluttanti perché un musical ad alto budget non è una scommessa sicura al botteghino, dopo che un film come West Side Story ha fallito al botteghino. Tuttavia, lo spettacolo ha sicuramente i suoi fan ed Evans si divertirebbe a interpretare un tipo di personaggio a cui non ha mai dato volto. Chissà, questo motivo potrebbe essere sufficiente per insistere sulla realizzazione del titolo.