La paura fa Totò: le parodie horror del Principe della Risata arrivano in libreria

La Paura fa Totò, il nuovo volume di Giuseppe Cozzolino e Domenico Livigni edito da CentoAutori, arriva per raccontare le parodie thriller e horror del principe della risata!

La paura fa Totò, il libro delle parodie thriller e horror del Principe della Risata, arriva in libreria e negli store online. Dal 28 luglio il saggio di Giuseppe Cozzolino e Domenico Livigni è disponibile per tutti gli appassionati dell'icona comica italiana.

Da Totò Diabolicus a 47 morto che parla da Le sei mogli di Barbablù a Che fine ha fatto Totò Baby sono solo alcune delle pellicole dell'orrore che hanno visto protagonista Totò. Questo saggio analizza per la prima volta il percorso cinematografico di Totò da un punto di visto originale e inusuale, che dimostra come il Principe della Risata sia stato capace di raccontare la paura e il terrore attraverso film e parodie diventate leggendarie, tanto da ispirare persino il cinema hollywoodiano (L'anno dopo l'uscita di Totò Diabolicus, Totò verrà imitato nientemeno che da Kirk Douglas nel thriller I 5 volti dell'assassino).

Totò in una scena di Uccellacci e uccellini

La filmografia di Antonio De Curtis dimostra come il confine tra tragedia e commedia sia talvolta labile e ricerchi un connubio tra queste due dimensioni dell'essere. Tutto questo senza mai rinunciare alla sua inesauribile vene comica: "Come si dice... chi va nella cripta, impara a criptare!" La comicità esorcizza quindi la paura in un percorso alternativo, fra brividi e sghignazzi, nella produzione cinematografica del più grande attore comico del dopoguerra.

La comicità esorcizza la paura ed in numerose pellicole Totò ha raccontato il sentimento del Terrore a modo suo, in singoli sketch all'interno di film di tutt'altro tipo o in vere e proprie parodie del genere. I risultati sono stati quasi sempre brillanti e spassosi, con punte di assoluta comicità. La Paura fa Totò rievoca ed analizza le scene più memorabili evidenziando rimandi e citazioni ai capolavori thriller/horror con le schede tecniche dei film ed apposite sezioni dedicate a singole curiosità sul set e sulla lavorazione di queste produzioni.

Totò, le 10 scene più divertenti dei suoi film, tra risate e curiosità