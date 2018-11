La notte dei morti viventi: in arrivo un sequel scritto da Romero e Russo

La notte dei morti viventi avrà un sequel tratto da una sceneggiatura scritta dallo stesso George Romero a da John A. Russo, rimasta a lungo incompiuta.

La casa di produzione Living Dead Media punta a produrre il nuovo lungometraggio horror in vista di una distribuzione nelle sale americane prevista per il 2019.

La storia dovrebbe essere una diretta continuazione degli eventi mostrati nel cult del genere in cui si raccontava la storia di Ben (Duane Jones) e Barbra Huss (Judith O'Dea) che, insieme ad altre cinque persone, si ritrovavano bloccati in una casa colonica situata in un cimitero della Pennsylvania in cui si trovano dei "morti viventi".

Il film è stato il primo di sei diretti da Romero dedicati alle storie di zombie ed è stato al centro di due remake, il primo diretto da Tom Savini e il secondo da Jeff Broadstreet.