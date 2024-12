La Mummia avrà un nuovo remake diretto da Lee Cronin e prodotto da Blumhouse

Blumhouse ha annunciato che verrà realizzato un remake del film La Mummia e a occuparsi del progetto sarà Lee Cronin, recentemente autore di Evil Dead Rise che aveva ottenuto un'accoglienza particolarmente positiva da parte della critica e del pubblico.

Il nuovo lungometraggio sarà distribuito nelle sale americane il 17 aprile 2026 da New Line Cinema.

I progetti ispirati ai cult del cinema horror

La nuova versione della storia raccontata in La mummia sarà prodotta da Blumhouse, che aveva portato al successo nel 2020 L'uomo invisibile diretto da Leigh Whannell che ha poi realizzato Wolf Man, in arrivo nelle sale nel mese di gennaio. Il nuovo film ha come protagonista un padre di famiglia di nome Blake che, insieme a moglie e figlia, decide di trasferirsi nella sua vecchia casa in California in seguito alla misteriosa sparizione del padre. La pace domestica finisce quando il nucleo viene attaccato da un lupo mannaro che ferisce Blake a un braccio e l'uomo subisce un'inquietante e violenta trasformazione. Per sfuggire alla sua furia, la moglie e la figlia si barricano all'interno della magione per evitare di diventare preda della sua sete di sangue.

L'annuncio compiuto oggi dallo studio:

Il ritorno dei mostri Universal

La mummia era già stata alla base di un remake nel 2017 con protagonista l'attore Tom Cruise. La regia era stata affidata ad Alex Kurtzman e il progetto avrebbe dovuto dare il via a una serie di lungometraggi con alla base i 'mostri classici' della Universal, tra cui Frankenstein interpretato da Javier Bardem e l'Uomo invisibile, personaggio affidato a Johnny Depp.

Il flop incassato dal film ha tuttavia portato all'abbandono della creazione del franchise, permettendo a Blumhouse di occuparsi di singoli titoli che non sono collegati tra loro.

Per vedere La mummia nella versione di Lee Cronin bisognerà ora aspettare il 2026.