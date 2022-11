La mosca, il libro che ha ispirato David Cronenberg arriva in libreria

La mosca, il libro che ha ispirato il celebre film di David Cronenberg, Introvabile in italiano, arriva finalmente in libreria in un'edizione arricchita dalle illustrazioni di Denis Pitter.

Una telefonata nel cuore della notte sta per cambiare la vita di Arthur Browning: l'incomprensibile omicidio di suo fratello Robert, scienziato, sconvolge la quotidianità della famiglia e la precipita in un complesso turbinio di sangue, follia e segreti, dove l'unico indizio sembra essere collegato a una misteriosa mosca bianca fuggita da un laboratorio. Pubblicato nel 1957, il noir La mosca di George Langelaan intesse magistralmente fantascienza, orrore e dramma familiare.

La mosca: una scena del film

È stato definito uno dei racconti più terrificanti del XX secolo e, non a caso, ha ispirato registi del calibro di Kurt Neumann e David Cronenberg a realizzare alcune delle pagine più significative e disturbanti della cinematografia horror. Attualmente non esiste un'edizione italiana di quest'opera, se non come parte di antologie fuori commercio. Edizioni NPE recupera questo classico della letteratura internazionale, pubblicandolo in una edizione arricchita dalle illustrazioni dell'artista Denis Pitter. Quella contenuta nel volume è la traduzione della versione francese del racconto, che ripristina anche alcune parti originali inizialmente tagliate dall'autore. Imperdibile per gli amanti del genere.