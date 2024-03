La montagna lucente di Werner Herzog in versione restaurata al Trento Film Festival 2024

La versione restaurata dell'edizione italiana del documentario di Werner Herzog del 1985, Gasherbrum - La montagna lucente, verrà proiettata venerdì 3 maggio nell'ambito del Trento Film Festival 2024. La proiezione si terrà al Teatro Sociale alla presenza del protagonista, Reinhold Messner: una serata evento in collaborazione con Enervit, VIGGO e Werner Herzog Film, a quarant'anni dall'impresa e dall'uscita del film.

Estate 1984: Reinhold Messner e Hans Kammerlander sono impegnati in una delle più grandi imprese dell'alpinismo himalayano mai tentate fino ad allora: concatenare due Ottomila, il Gasherbrum I e il Gasherbrum II, in puro stile alpino, senza ossigeno, senza supporti esterni. Con loro c'è Werner Herzog, impegnato a girare un documentario su quella spedizione, destinata a portare l'alpinismo in una nuova era. Nasce così Gasherbrum - La montagna lucente, intenso e modernissimo documentario che documenta le fasi di avvicinamento, la permanenza al campo base, la partenza per le vette, il ritorno e le fasi immediatamente successive, mettendo a fuoco non tanto l'aspetto prestazionale e tecnico, quanto la psicologia dei due protagonisti.

Gasherbrum - La montagna lucente: una scena del documentario

A quarant'anni dall'impresa e dall'uscita del film, il Trento Film Festival ha messo nel programma una speciale serata evento, con la proiezione della versione restaurata dell'edizione italiana del documentario alla presenza di uno dei due protagonisti, Reinhold Messner. L'appuntamento è venerdì 3 maggio alle 21.00 al Teatro Sociale di Trento.

Il restauro dell'edizione italiana, curata nel 1984 da Reinhold Messner, è stato realizzato da Piero Crispino presso il laboratorio Artech Digital Cinema Srl, grazie alla collaborazione tra Enervit - che partecipò alla spedizione come sponsor tecnico e scientifico - con VIGGO Srl, Werner Herzog Film GmbH e Reinhold Messner.