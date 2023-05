La Matassa, stasera su canale 5: trama e cast del film con Ficarra e Picone

Stasera su Canale 5 va in onda il film La Matassa: trama e cast del film con Ficarra e Picone

Questa sera, 4 maggio, in prima serata, il film La Matassa sarà trasmesso su Canale 5. La pellicola è stata diretta da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, questi ultimi due sono anche gli autori della sceneggiatura, insieme a Fabrizio Testini. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

La Matassa: Trama del film in onda su Canale 5

Ficarra e Picone in una scena del film La matassa

Due cugini, Paolo e Gaetano Geraci, sono figli di fratelli che si odiano e per questo non si vedono da 20 anni. Il caso vuole, però, che i due si incontrino improvvisamente diventando protagonisti involontari di diverse avventure ed equivoci fino a rischiare la loro stessa vita.

Domenico Centamore in una sequenza della commedia La matassa, con Ficarra e Picone

Dopo essere stati coinvolti in un grosso guaio con la mafia e alcuni russi alle calcagna, i cugini si trovano costretti a fare una faticosa riconciliazione per salvare la loro vita. A tentare di farli riappacificare ci penserà Don Gino. Paolo è un ragazzo tranquillo ma ipocondriaco che lavora nell'albergo di famiglia, mentre Gaetano gestisce un'equivoca agenzia matrimoniale.

Claudio Gioè interpreta Antonio nel film La matassa

Curiosità de La Matassa il film di stasera su Canale 5

La matassa è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 13 Marzo 2009 distribuito da Medusa Film. Le riprese si sono svolte in Italia. Ecco alcune delle location in cui è stato girato il lungometraggio: Catania, Paternò e Ragusa.

Picone in una scena del film La matassa

In una delle scene de La matassa, Ficarra entra accidentalmente in una chiesa durante la celebrazione di un battesimo. Il neonato che viene battezzato è il suo secondo figlio Tommaso, mentre la madre del bambino è la sua vera moglie, Rossella Leone. Nel finale appare il cane di Ficarra di nome Saverio.

La nostra recensione de La Matassa. Il trailer della pellicola è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La Matassa Interpreti e personaggi