La mamma di Greta del Grande Fratello dedica un messaggio a Sergio, ma la gaffe con Mirko è plateale

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, secondo le ultime voci del gossip, sembrano essersi riavvicinati. La coppia, nota per essere nata nel contesto del Grande Fratello, aveva recentemente interrotto la relazione: Sergio aveva scritto un comunicato su Instagram accusando la fidanzata di averlo tradito. Oggi Marcella Bonifacio, madre della ragazza, ha pubblicato un post di sostegno alla coppia che ha suscitato molta ironia sui social.

Il ritorno di fiamma tra Greta e Sergio e l'ironia del web

La madre dell'ex tentatrice è sempre stata molto attiva sul web, specialmente da quando la figlia è entrata nel mondo della televisione, condividendo molte storie di sostegno per la ragazza. Nonostante il suo supporto incondizionato, Marcella, mota per non avere peli sulla lingua, all'inizio non ha mai nascosto le sue riserve riguardo all'imprenditore laziale e il rapporto con sua figlia.

Recentemente, la signora Bonifacio ha condiviso un post che supporta il ritorno di fiamma tra Sergio e Greta. Sembrerebbe che i due, dopo le accuse di tradimento e la rottura, abbiano avuto un chiarimento, anche se per ora non hanno reso pubblica la loro riconciliazione. Tuttavia, sui social sono circolate foto dei due insieme a Jesolo, suggerendo una possibile ritrovata intimità.

Marcella Bonifacio e la figlia Greta al Grande Fratello

Curiosamente, Marcella sembra non essersi accorta di aver utilizzato le stesse identiche parole che aveva usato in passato per sostenere la relazione di sua figlia con Mirko dopo Temptation Island 2023. In quel periodo, Mirko Brunetti aveva abbandonato Perla Vatiero per uscire dall'Is Morus Relais mano nella mano con la tentatrice. Le cose sono poi cambiate, con Mirko e Perla che hanno ritrovato l'amore nella Casa del reality show, nello stesso contesto Greta ha conosciuto Sergio, con cui ora si è riconciliata dopo le accuse di tradimento e la rottura.

Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi mano nella mano a Jesolo: pace fatta

La foto condivisa su X ha scatenato numerosi commenti ironici, tra cui: "Mi chiedo se la signora dedicava lo stesso messaggio anche agli altri ex della figlia, o se per loro cercava di cambiare almeno qualche frase..." e ancora "Che imbarazzo!! Pensa Sergio quando si accorgerà che aveva scritto le stesse cose per Mirko!! Vabbè, dopo quello che ha fatto lui, non farà proprio niente che delusione". Questa situazione continua a tenere alta l'attenzione dei fan e dei curiosi sulle vicende sentimentali dei due fidanzati, rimanendo un argomento di discussione sui social network.