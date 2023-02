La maman et la putain: il capolavoro di Jean Eustache per la prima volta al cinema dopo 50 anni

Finalmente, dopo 50 anni arriva nelle sale italiane in versione restaurata in 4k il capolavoro di Jean Eustache, La maman et la putain, campione d'incassi del cinema classico.

A cinquant'anni dalla realizzazione, finalmente arriva anche nelle sale italiane La Maman et la Putain di Jean Eustache, il nuovo titolo di I WONDER CLASSICS, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore. Il film, distribuito in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, arriva in sala nella versione rimasterizzata in 4k presentata al Festival di Cannes 2022, lo stesso festival dove nel 1973 aveva vinto il Grand Prix Speciale della giuria.

Nel 2023, La maman et la putain è entrato al 53° posto della classifica TOP 100 dei film più belli di tutti i tempi di Sight and Sound. La pellicola ha fatto da spartiacque nella storia del cinema internazionale, diventando una pietra miliare. Il film celebra il formato visivo ed il linguaggio della Nouvelle Vague raccontando al meglio i fermenti della Parigi post-68 e aprendo un dibattito profondo nella società francese, sul ruolo della donna, sugli ideali politici e privati.

Con la più grande interpretazione di sempre per Jean-Pierre Léaud, attore feticcio dei grandi registi della Nouvelle Vague da Truffaut a Godard e icona del cinema francese, La Maman et la Putain ha fatto ritorno nelle sale francesi solo nel 2022 dopo quasi cinquant'anni di assenza a causa di diatribe legali,dove il film fu visto da ben 30.000 spettatori nel primo mese di programmazione

La maman et la putain sarà nei cinema dal 13 marzo e disponibile poi sulla piattaforma IWONDERFULL.IT. Le sale in aggiornamento sono disponibili al sito

iwonderpictures.it/classics.

Questa la sinossi di La maman et la putain: Alexandre è un giovane e pigro disoccupato francese che trascorre le sue giornate sorseggiando caffè a Saint-Germain-des-Prés. Non ha problemi a farsi mantenere dalla più matura Marie, che ha una piccola boutique, con cui intrattiene una relazione di tipo aperto. Un giorno il giovane incontra un'infermiera, Véronika, giovane e squattrinata come lui. E, nonostante la ragazza sia inizialmente po' interdetta dal comportamento per nulla passionale di Alexandre, i due finiscono per innamorarsi e fare l'amore durante un'assenza di Marie. Fra i tre presto si innesca un pericoloso e complesso rapporto, che oscilla tra la tenerezza, la gelosia e la disperazione.

Sono passati cinquant'anni da quando La maman et la Putain è stato proiettato al festival di Cannes vincendo il Grand Prix Speciale della Giuria. Il cinema non è più stato lo stesso e il film di Jean Eustache è stato da allora considerato il più grande film francese del dopo 1968. Dopo la morte del regista nel 1981, questo capolavoro è diventato quasi invisibile. Restituito al grande pubblico in versione restaurata in 4k al Festival di Cannes del 2022, il film che celebra la nouvelle vague arriva finalmente nelle sale nel suo 50mo anniversario.