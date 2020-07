La leggenda del pianista sull'oceano: la Virginian e il suo legame con il Titanic

Il transatlantico Virginian, che compare ne La leggenda del pianista sull'oceano, fu segnalato nelle vicinanze del Titanic proprio nel momento in cui affondò.

Il transatlantico Virginian, su cui sono ambientate le vicende de La leggenda del pianista sull'oceano, giocò un ruolo fondamentale nel disastro del Titanic dell'aprile del 1912: la nave fu segnalata nelle vicinanze del celeberrimo transatlantico britannico proprio nel momento in cui affondò.

Tim Roth in una scena del film La leggenda del pianista sull'oceano

Il Virginian era estremamente vicino al Titanic ma l'equipaggio di quest'ultimo non riuscì comunque a mettersi in contatto con quello del transatlantico e non furono quindi adottate manovre di salvataggio. È esistito davvero un transatlantico chiamato RMS Virginian, costruito nel 1905 e smantellato intorno al 1954. Aveva un solo fumaiolo, dipinto con i colori delle navi di linea della compagnia Allan.

Per realizzare gli esterni del Virginian, durante le riprese de La leggenda del pianista sull'oceano, i tecnici si ispirarono ai progetti della RMS Lusitania e della sua nave gemella, la RMS Mauretania.

Il salone in cui Novecento suona il piano infatti ha una cupola estremamente simile a quella che la SS Mauretania aveva durante le proprie traversate oceaniche. La progettazione degli arredamenti fu affidata a Bruno Cesari, vincitore dell'Oscar per la scenografia de L'ultimo imperatore.