La La Land: il fim stasera su Rai1 in prima visione free!

La La Land, con Emma Stone e Ryan Gosling, arriva stasera su Rai1 alle 21:25 in prima visione in chiaro, per rivivere tutta l'emozione di un film che, a 3 anni dalla sua nascita, è già un cult.

La La Land arriva stasera su Rai1, intorno alle 21:25, per la gioia dei tantissimi che hanno amato la performance sognante di Emma Stone e Ryan Gosling e l'omaggio al musical e al cinema americano del giovane Damien Chazelle.

La La Land è la storia di Mia (Emma Stone), giovane e aspirante attrice, e Seb (Ryan Gosling), pianista jazz, entrambi a Hollywood in cerca di successo. Lui, costretto a suonare musica non nelle sue corde per pagare le bollette, lei a Hollywood per il momento fa solo la cameriera, e viene puntualmente scartata provino dopo provino. Si incontrano, si conoscono, si innamorano. E riescono, giorno dopo giorno, un passo alla volta, a realizzare i propri obiettivi sostenendosi sempre a vicenda. Ma è proprio quando il successo, quello clamoroso, arriva che qualcosa si rompe tra loro due, e a Seb e Mia non resterà che il ricordo e il rimpianto per quello che poteva essere e che mai sarà.

Nel 2016, quando è stato presentato al Festival di Venezia, è stato chiaro a tutti che la strada di questo musical sarebbe stata lastricata d'oro. I cui bagliori sono stati accecanti in vista della cerimonia degli Oscar nel 2017: ben 14 nomination, eguagliando il record di Titanic ed Eva contro Eva, che si concretizzano in 6 statuette. Miglior regia, Miglior attrice protagonista (Emma Stone), Miglior fotografia, Miglior scenografia, Miglior colonna sonora, Miglior canzone originale, ma tra loro manca quella che sembrava ormai scontata.

La La Land non rimarrà agli annali tra i premiati per il Miglior film, ma sarà per sempre ricordato nella categoria per l'incredibile gaffe di Warren Beatty e Faye Dunaway.

I due storici Bonnie e Clyde annunciarono infatti in mondovisione che era stato proprio il film diretto da Damien Chazelle a vincere l'ambita statuetta: la festa di La La Land era già cominciata sul palco sotto una pioggia di coriandoli d'oro quando dal dietro le quinte qualcuno segnalò che il nome su quella busta era sbagliato. L'Oscar per il miglior film del 2017 era stato vinto da Moonlight, diretto da Barry Jenkins.

Così, incassata la delusione degli Oscar, La La Land si prepara a tornare stasera in TV con i volteggi del suo piano sequenza iniziale, con le sue coreografie e i suoi abiti coloratissimi, per incantare ancora una volta tutti quegli spettatori che, in appena 3 anni di vita, l'hanno già reso un cult irrinunciabile.

