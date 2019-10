La Guerra dei Mondi: l'ultimo episodio della serie stasera su LaF!

L'ultima puntata de La guerra dei mondi arriva in esclusiva stasera su LaF alle 21:10: Amy e George riusciranno a impedire la distruzione della terra?

La Guerra dei Mondi torna stasera su LaF alle ore 21.10 in prima tv assoluta: la miniserie evento targata BBC è ovviamente tratta dall'omonima pietra miliare della letteratura della fantascienza di Herbert George Wells.

Nei primi 2 episodi, sono cadute sul suolo inglese alcune misteriose sfere provenienti dallo spazio, che hanno portato con sé i micidiali tripodi, giganteschi macchinari che hanno seminato morte e distruzione, scatenando una terribile guerra tra uomini e alieni. L'apparente vittoria del genere umano ha però conseguenze apocalittiche per la Terra, trasformata in un arido e inospitale pianeta perennemente avvolto da nubi rossastre che oscurano il sole e coperto da sabbia che impedisce la vita della vegetazione. Inoltre, nessuno è più in grado di generare figli e il genere umano rischia di scomparire.

La guerra dei mondi: una scena tratta dalla serie

Nel terzo e ultimo appuntamento de La guerra dei mondi, già venduta in 169 Paesi nel mondo, Amy (Eleanor Tomlinson), tra i reduci dello scontro con i tripodi e una delle ultime donne ad aver dato alla luce un bambino, è alla ricerca del suo compagno George (Rafe Spall), dato per disperso. Nel frattempo, con l'aiuto dello scienziato e astronomo Ogilvy (Robert Carlyle), Amy scopre una verità sui marziani che potrebbe rivelarsi decisiva: sarà sufficiente per impedire l'estinzione della vita sulla Terra?

Nella realtà del 2019 sono però gli uomini a ipotizzare di colonizzare di Marte: l'imprenditore visionario Elon Musk ha intenzione di raggiungere il Pianeta Rosso con l'astronave SpaceX Starship. Entro il 2020, Musk progetta di realizzare il primo lancio sperimentale in orbita e oltrepassare l'atmosfera terrestre: il passo successivo è sbarcare sulla Luna, tappa intermedia per raggiungere Marte con il successivo lancio, dove intende stabilire le prime colonie.