La giuria: la trama del film con John Cusack e Rachel Weisz, in onda stasera su Rai Movie

La giuria è il film che farà compagnia al pubblico stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dalle 21:10, thriller diretto nel 2003 da Gary Fleder e tratto dal romanzo omonimo di John Grisham.

La locandina di La giuria

La trama de La giuria ci porta a New Orleans: un impiegato appena licenziato entra nel suo vecchio ufficio sparando ai presenti. Due anni più tardi la vedova di una delle vittime decide di intentare causa contro la società produttrice dell'arma usata dall'assassino, colpevole di aver venduto la pistola con troppa facilità. Il processo che ne consegue vede in ballo milioni di dollari. A sostenere la moglie della vittima c'è Wendell Rohr, avvocato vecchio stampo, mentre Rankin Fitch, un uomo senza scrupoli incaricato di manipolare la giuria, rappresenta la difesa. Tra i giurati c'è però un personaggio controverso: Nicholas Easter che, nonostante abbia fatto di tutto per farsi escludere dalla commissione, sembra in realtà dirigere i giochi dall'interno.

Protagonista del film è John Cusack, accanto a lui si muove un cast stellare formato da Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce McGill e Bruce Davison.