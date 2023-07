La fuga dell'assassino stasera su Canale 20 Mediaset: trama, curiosità e cast del thriller

La fuga dell'assassino è il thriller in onda stasera 5 luglio su Canale 20 Mediaset a partire dalle 21:05. Obin e Amariah Olson hanno diretto il film con Jonathan Rhys Meyers. Chad ed Evan Law sono gli autori della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Denis Surov. Trama, cast e e curiosità del lungometraggio.

La fuga dell'assassino: Trama

Ossessionato dalla rigenerazione genetica e affascinato dal fenomeno del sogno ad occhi aperti, il Dottor Reese esplora la psiche di Gabriel Howarth, un giovane paziente la cui esistenza viene sconvolta quando i suoi sogni violenti cominciano a fondersi con la realtà. I sogni di Gabriel rispecchiano omicidi politici perciò l'uomo dovrà lottare per salvare non solo se stesso e la moglie Brinn, ma anche per fermare un programma sperimentale del governo. Mentre il tempo scorre, solo il Dottor Reese detiene la chiave per svelare la verità.

La fuga dell'assassino: Curiosità

La fuga dell'assassino è uscito nel 2017

Quando il dottor Reese e Gabriel stanno osservando i cloni, all'inizio il camice da laboratorio del dottor Reese è sporco in alto a destra, ma nella ripresa successiva nello stesso punto lo stesso camice è pulito. Poi, nuovamente, diventa sporco.

La fuga dell'assassino: Critica e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La fuga dell'assassino è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.2 su 10

La fuga dell'assassino: Interpreti e personaggi