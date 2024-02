Will Smith protagonista del film action Sugar Bandits

Will Smith ritornerà sul set di un film in occasione di Sugar Bandits, un progetto che potrà contare su un budget di circa 80 milioni di dollari.

Anni fa il regista Joe Carnahan era stato indicato come impegnato dietro la macchina da presa, tuttavia ora sono avvenuti diversi cambiamenti nel team creativo.

I primi dettagli del progetto

Bad Boys For Life: Will Smith in una scena del film

Al centro della trama di Sugar Bandits ci sarà un ex militare delle forze speciali che entra a far parte di un gruppo di vigilanti di grande esperienza con l'obiettivo di porre fine allo spaccio di droga a Boston. Il protagonista, tuttavia, scoprirà ben presto che le cose non sono come sembrano.

Will Smith, secondo le fonti di Deadline, non sembra avrà il ruolo del protagonista.

Il lato oscuro di Will Smith

La sceneggiatura è firmata da Chuck Hogan, autore del romanzo su cui si basa il progetto, Devils in Exile.

Il film non è legato a nessun studio hollywoodiano e verrà realizzato in modo indipendente. Al Mercato di Berlino i produttori cercheranno di stringere un accordo per la distribuzione del lungometraggio con star l'attore premio Oscar.