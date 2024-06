La follia della mia gemella: è una storia vera quella che ha ispirato il film giallo in onda su Rai 2?

Quello che racconta rasenta l'assurdo, ma lo sceneggiatore David Chester ha tratto ispirazione da un caso di cronaca realmente accaduto per La follia della mia gemella, il thriller in onda stasera su Rai 2 in prima visione?

In onda stasera su Rai 2 in prima serata per il ciclo "Nel segno del giallo", La follia della mia gemella è un thriller che ruota intorno a due sorelle gemelle dalle esperienze molto diverse, Tracy e Jennifer. Molti spettatori, quando è andato in onda per la prima volta su Lifetime nel 2022, si sono chiesti se il film fosse basato su una storia vera, ma la risposta è no, nonostante i tanti elementi della trama che spingono a pensare il contrario.

La sceneggiatura è opera di David Chester, un habituè del genere "dramma ad alta tensione", già dietro a tanti altri film per la TV come Killer di matrimoni, Swim Instructor Nightmare o Driven to Kill. Chester non ha apparentemente guardato a nessun caso di cronaca in particolare ma ha comunque voluto infarcire la storia con diversi elementi realistici. Da dove vengono ripresi? Dai tanti casi di gemelli che hanno rubato l'identità dei fratelli per necessità.

Nel 2021, per esempio, una storia simile a quella raccontata in La follia della mia gemella ha ottenuto una certa risonanza negli Stati Uniti. È il caso di Kelsey e Jerrica Morton: la prima avrebbe rubato l'identità della gemella per evitare l'arresto dopo aver commesso piccoli crimini. Sarebbe stata proprio Jerrica, accusata ingiustamente, a portare la polizia sulle tracce della sorella, che già nel 2020 era stata segnalata alle autorità per un furto di identità.

La follia della mia gemella è un thriller andato in onda per la prima volta nel 2022 su Lifetime

Questo non fa però di quella raccontata nel film una storia vera (qui la nostra recensione de La follia della mia gemella). Se così fosse, d'altronde, allora molti dei TV movie prodotti per il canale Lifetime dovrebbero essere considerati alla stessa stregua, vista l'abitudine di trasformare titoli di giornale in thriller più o meno avvincenti.

Di cosa parla La follia della mia gemella

Jennifer è una famosa scrittrice di romanzi rosa, mentre la sua gemella Tracy soffre di una grave psicosi ed è ricoverata in un ospedale psichiatrico. Ma quest'ultima, in occasione di una visita, riesce a drogare la sorella e sostituirsi a lei. Esce così dall'istituto ed entra nel mondo di Jennifer, scoprendo che non è tutto rose e fiori, tanto più che la mancanza dei farmaci si fa sentire. Le relazioni sentimentali della gemella sono complicate e ancor di più lo è il rapporto con la figlia Layla. Per quanto tempo ancora Tracy sarà capace di sopportare tutto senza cadere preda dei suoi demoni?

All'interno dell'istituto, invece, Jennifer tenta con ogni mezzo di fuggire per riprendersi la vita che le è stata rubata.