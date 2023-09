La follia bussa alla porta stasera su Rai 2: trama e cast del film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda La follia bussa alla porta: cast e trama del nuovo film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera, 3 settembre, su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, in prima visione assoluta, va in onda La follia bussa alla porta, nuovo film del ciclo 'Nel segno del giallo', l'appuntamento estivo dedicato alla suspence e al mistery. Il thriller è diretto da David Benullo, la sceneggiatura è stata scritta da Daniel West. David Bateman ha firmato la colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

La follia bussa alla porta: Trama

Susan, un'ambiziosa agente immobiliare, riesce a ottenere l'incarico per la vendita di una villa e, alla fine del primo appuntamento, viene raggiunta da sua figlia Heather. Mentre Susan sta raccogliendo le sue cose per uscire e andare a cena con la figlia, si presentano un uomo e una donna che fingono di essere interessati all'acquisto della villa. In realtà, sono dei ladri che stanno cercando di nascondersi perché ricercati dalla polizia. Pertanto le due donne saranno costrette a trovare modi creativi e ingegnosi per garantirsi la sopravvivenza.

Curiosità

La follia bussa alla porta è un film per la Tv andato in onda negli Stati Uniti per la prima volta il 27 luglio 2021 con il titolo Hostage House.

Le riprese del film sono state effettuate ad Oklahoma City, negli Stati Uniti

Interpreti e personaggi

Critica e trailer originale

La follia bussa alla porta è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 3.9 su 10