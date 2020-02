La figlia oscura: Olivia Colman star dell'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal debutterà alla regia con La figlia oscura, film tratto dal libro di Elena Ferrante, che avrà Olivia Colman come protagonista.

Nel cast del progetto, intitolato in inglese The Lost Daughter, ci saranno anche Jessie Buckley, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard. Al centro della trama ci sarà Leda, personaggio affidato a Olivia Colman, una professoressa universitaria che sta trascorrendo le sue vacanze estive, dovendo però fare i conti con il rapporto esistente tra Nina (Johnson) e la sua giovane figlia. La donna si ritrova alle prese con ricordi all'insegna della paura, della confusione e dell'intensità risalenti al periodo in cui era diventata madre da poco. Leda è quindi obbligata a riflettere sulle scelte prese quando era una giovane madre e sulle conseguenze sulla sua famiglia, ritrovandosi così persa nella propria mente.

Maggie Gyllenhaal ha dichiarato: "Quando ho finito di leggere il romanzo La figlia oscura di Elena Ferrante ho provato la sensazione che fosse stato detto ad alta voce qualcosa di segreto e vero. Ed ero disturbata e confortata in egual misura. Ho immediatamente pensato a quanto sarebbe stata intensa l'esperienza in una sala cinematografica, con altre persone accanto. E ho iniziato a lavorare all'adattamento. Lo script ha quindi attirato altre persone interessate ad esplorare queste verità segrete legate alla maternità, alla sessualità, la femminilità e il desiderio. E sono elettrizzata nel continuare la mia collaborazione con degli attori e filmmaker così coraggiosi ed eccitanti".