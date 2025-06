La fattoria degli animali di Andy Serkis: il primo teaser svela un mondo animato inquietante

È stato diffuso un primo sguardo all'adattamento animato del classico di George Orwell, diretto da Andy Serkis e in arrivo in anteprima al Festival di Annecy.

Dopo anni di sviluppo, La fattoria degli animali di Andy Serkis si mostra finalmente al pubblico con un primo teaser che anticipa l'atmosfera singolare dell'adattamento. Il film, ispirato al celebre romanzo allegorico di George Orwell del 1945, mescola animazione stilizzata e toni inquietanti, dando vita a un'estetica che divide e affascina allo stesso tempo.

"Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri"

Il teaser conferma l'intento di Serkis di fondere l'apparente dolcezza visiva dell'animazione con la brutalità della satira politica orwelliana. Una scelta stilistica audace che potrebbe rendere il film uno degli adattamenti più originali dell'opera.

Il progetto è in lavorazione da quasi 15 anni e rappresenta una vera passione per il regista britannico che ha diretto Venom - La furia di Carnage.

A firmare la sceneggiatura è Nicholas Stoller (I Muppet, Cattivi vicini), mentre il cast vocale è di alto livello: Seth Rogen presta la voce al maiale Napoleone, mentre Steve Buscemi interpreta Squealer. Completano il cast Glenn Close, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Kathleen Turner e lo stesso Serkis in un ruolo vocale.

Il romanzo originale racconta la storia di un gruppo di animali che si ribellano contro i loro padroni umani per creare una società egualitaria, solo per scoprire che il potere corrompe anche le migliori intenzioni. Il film di Serkis, come suggerisce il teaser, non intende edulcorare il messaggio, ma anzi, vuole affrontare direttamente i temi centrali del testo: la manipolazione, il totalitarismo, l'illusione dell'uguaglianza e la natura ciclica del potere.

Il film sarà mostrato in anteprima durante il prestigioso festival di Annecy, dove riceverà probabilmente i primi feedback significativi da parte di critica e pubblico.

Per ora, il progetto rimane uno dei più interessanti nel panorama dell'animazione d'autore contemporanea, con il potenziale di rilanciare una storia attuale più che mai, in un formato visivamente originale.