La Fata Combinaguai: il poster del film animato in esclusiva

In esclusiva per Movieplayer.it, ecco il poster del film animato La Fata Combinaguai, in arrivo nelle sale dal 12 gennaio.

Il film di animazione La Fata Combinaguai sarà presentato il 25 novembre in anteprima durante la terza edizione di Heroes International Film Fest, e in esclusiva per Movieplayer.it potete vederne il poster.

Il lungometraggio diretto da Caroline Origer debutterà in anteprima durante il Festival che si terrà alla Casa del Cinema di Roma che celebra gli artisti e i professionisti del settore, e sarà poi distribuito al cinema il 12 gennaio 2023 grazie a Plaion Pictures.

La fata combinaguai: il poster del film

Il film La fata combinaguai, è un'opera europea incantevole e ricco di suspense, umorismo e magia, che racconta l'incredibile viaggio di una ragazzina incappata all'improvviso in una fata pasticciona.

Nel poster si possono vedere i protagonisti dell'avventura che verrà raccontata nell'opera di Caroline Origer, lo stile scelto per l'animazione e una piccola anteprima sui contenuti al centro del racconto.

Sul grande schermo si scoprirà cosa accade quando Violetta, una fata colorata e impertinente, si perde nel mondo umano. Per tornare nel mondo delle fate, deve unire le forze con una vivace bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è tornare nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica avventura che mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile.