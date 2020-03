La farfalla sul mirino: gratis su Youtube la versione restaurata del cult di Seijun Suzuki

Sul canale Youtube di CG Entertainment disponibile in visione gratuita il noir pop di Seijun Suzuki, nella versione restaurata che venne proiettata in esclusiva al FEFF19 - Far East Film Festival.

La farfalla sul mirino: una scena del film

Sul canale Youtube di CG Entertainment è disponibile a questo link in visione gratuita La farfalla sul mirino, il cult di Seijun Suzuki, nella versione restaurata che venne proiettata in esclusiva al FEFF19 - Far East Film Festival. Considerato il Samuel Fuller giapponese, Seijun Suzuki con il suo cinema ha ispirato grandi autori del cinema contemporaneo, da Quentin Tarantino a Jim Jarmusch, e continua ad essere un punto di riferimento per la storia del cinema mondiale.

Ne La farfalla sul mirino (disponibile gratuitamente a questo link, una farfalla si è posata sul mirino di Hanada, il "gangster n.3" del crimine organizzato giapponese. Una farfalla simile a quelle collezionate da Misako, la donna misteriosa che gli ha commissionato un colpo decisivo e che lui ha fallito miseramente. E' stato quel corpo ultraleggero a fargli smarrire la lucidità o l'amore improvviso per Misako? Una cosa è certa: fallire significa essere eliminati e ora il nuovo bersaglio è Hanada. Seijun Suzuki scrisse la sceneggiatura insieme a sei assistenti e all'attore Atsushi Yamatoya, il killer numero 4 del film. Il film è stato girato in soli 25 giorni di riprese e Suzuki lo ha montato in sole 24 ore.