La fantastica signora Maisel 5: annunciata la quinta e ultima stagione della serie

A un giorno dalla distribuzione della quarta stagione de La fantastica signora Maisel, Amazon Prime Video ha annunciato la messa in cantiere della quinta e ultima stagione dello show con Rachel Brosnahan.

Amazon Prime Video ha comunicato a proposito della quinta stagione de La fantastica signora Maisel: "Mrs. Maisel tornerà per una quinta e ultima stagione! È stato un viaggio MERAVIGLIOSO".

Al momento, non esistono ancora informazioni ufficiali sulla data di inizio delle riprese dello show né, tantomeno, sulla sua distribuzione.

La fantastica signora Maisel è una serie tv statunitense distribuita da Amazon Prime Video e firmata da Amy Sherman-Palladino (Una mamma per amica). Ambientato nel 1958, il dramedy racconta la storia - un autentico esempio di emancipazione femminile - di Miriam Maisel (Rachel Brosnahan, House of Cards), una donna ebrea che vive a New York e che, a causa di un trauma, si trasforma in una stand up comedian.