La famiglia Leroy stasera su Rai 3: trama, cast e durata della commedia francese

In prima serata su Rai 3 arriva La famiglia Leroy, la commedia francese diretta da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg e José Garcia. Scopri la trama, il cast, la durata e le curiosità sul film.

La famiglia Leroy va in onda stasera, venerdì 17 luglio, su Rai 3 in prima visione alle 21:10. Il film diretto da Florent Bernard, è una commedia francese che racconta una crisi familiare attraverso un viaggio on the road tra ricordi, emozioni e momenti esilaranti. Al centro della storia c'è una coppia arrivata al limite: Sandrine e Christophe cercano di capire se il loro amore può ancora essere salvato, coinvolgendo anche i due figli adolescenti in un ultimo tentativo di ritrovare ciò che li ha uniti. Ecco trama, cast, durata e tutto quello che c'è da sapere su La famiglia Leroy.

La trama del film: un road movie per salvare un matrimonio

La pellicola, che fa parte del ciclo 'Voilà le cinéma', mescola il tono romantico con quello della commedia e del road movie, raccontando con ironia e sensibilità le difficoltà di una famiglia alle prese con cambiamenti, incomprensioni e sentimenti mai del tutto spenti. Il cuore della pellicola si sviluppa lungo le strade della Francia, trasformando il film in un vero e proprio road movie generazionale.

Quando Sandrine annuncia al marito Christophe la fine del loro matrimonio, l'uomo inventa un piano disperato: un fine settimana speciale prima di dirsi addio. L'obiettivo nascosto, però, è farle cambiare idea ripercorrendo le tappe della loro giovinezza. Insieme ai figli, la coppia si ritrova così a viaggiare su una vecchia auto, visitando i posti dove si sono conosciuti, baciati e sposati.

Charlotte Gainsbourg e José Garcia con i giovani Lily Aubry e Hadrien Heaulmé

Tra imprevisti stradali, situazioni grottesche e vecchi rancori che riemergono, il viaggio si trasforma in un'avventura movimentata che costringerà l'intera famiglia a fare i conti con il proprio passato e a riscoprire, forse, il valore dei legami che sembravano ormai spezzati.

Cast, curiosità e dettagli sul film La famiglia Leroy

A interpretare Sandrine Leroy è Charlotte Gainsbourg, attrice apprezzata per la sua capacità di alternare ruoli drammatici e interpretazioni più leggere. Nel film veste i panni di una donna fragile e insoddisfatta, ma capace di mantenere un'ironia che rende il personaggio ancora più umano.

Nel cast troviamo anche José Garcia nel ruolo di Christophe e Luis Rego. La regia è affidata a Florent Bernard, autore che si è fatto conoscere nel panorama del nuovo cinema francese anche grazie alla sua esperienza nel mondo della scrittura comica e dei contenuti online.

Una delle caratteristiche più apprezzate del film è proprio l'equilibrio tra comicità e temi più delicati: La famiglia Leroy non racconta soltanto una separazione, ma riflette sulle seconde possibilità, sulla comunicazione all'interno della coppia e sul valore dei ricordi condivisi.

Hadrien Heaulmé e Lily Aubry

Il film si inserisce nel filone delle commedie familiari francesi capaci di unire leggerezza e introspezione, trasformando un viaggio in auto in un'occasione per guardare al passato e provare a immaginare un nuovo futuro.

Dove vedere La famiglia Leroy in tv e in streaming e durata

Il film, diretto da Florent Bernard, andrà in onda stasera 17 luglio, su Rai 3 in prima serata alle 21:10 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. La famiglia Leroy ha una durata di circa 105 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 3 proseguirà con I ragazzi delle scorte - Agostino, mio padre, documentario dedicato ad Agostino Catalano, agente della scorta di Paolo Borsellino.