La donna più ricca del mondo: la giornata indaffarata di Isabelle Huppert nella clip esclusiva

Essere ricchi non garantisce la felicità, ma sicuramente riempie la vita di impegni, almeno nel film di Thierry Klifa La donna più ricca del mondo, in uscita il 16 aprile con Europictures. La pellicola interpretata dalla diva d'Oltralpe Isabelle Huppert è liberamente ispirata all'affaire Bettencourt, uno dei più grandi scandali giudiziari e politici della storia recente francese.

Nella clip esclusiva offerta da Movieplayer.it vediamo Huppert nei panni di Marianne Farrère che, mentre fa colazione col marito Guy (André Marcon), viene informata dall'assistente Jérôme Bonjean (Raphaël Personnaz) degli impegni della giornata, fittissima di incontri, consigli di amministrazione, pranzi di lavoro e un'intervista con servizio fotografico per la rivista Selfish. Sarà proprio quest'ultimo impegno ad attirare la sua attenzione.

I protagonisti de La donna più ricca del mondo

L'affaire Bettencourt: perché è considerato uno dei più grandi scandali della storia francese?

L'Affaire Bettencourt esplode quando, nel 2007, la figlia di Liliane Bettencourt, erede dell'impero L'Oréal e, fino alla sua morte nel 2017, la donna più ricca del mondo, denuncia il fotografo e scrittore François-Marie Banier per "circonvenzione di incapace" . Secondo la figlia, Banier avrebbe approfittato della fragilità mentale della madre ottantenne per farsi regalare circa un miliardo di euro in contanti, opere d'arte e polizze assicurative.

La figlia utilizza le conversazioni registrate da un fedele maggiordomo, ma dai nastri emergeranno anche finanziamenti illeciti alla politica, tra cui fondi elargiti alla campagna elettorale di Nicolas Sarkozy, poi scagionato dall'accusa, oltre a conti segreti in Svizzera e possedimenti non dichiarati al fisco tra cui un'isola delle Seychelles.

Trama completa de La donna più ricca del mondo

Il film di Thierry Klifa stempera gli aspetti prettamente giuridici della vicenda concentrandosi sulla dimensione umana dei personaggi e sul bisogno di affetto e comprensione da parte di una donna abituata al potere e, con esso, alla solitudine.

Marianne, ereditiera di un impero cosmetico, durante un servizio fotografico per una rivista conosce l'affascinante fotografo Pierre-Alain Fantin (Laurent Lafitte), assai più giovane di lei. La donna si innamora di lui, finendo per esserne manipolata, e lo riempie di regali per garantirsi il suo affetto, scatenando una guerra familiare per il controllo del suo patrimonio.

Isabelle Huppert accarezza il viso della figlia Marin Fois

Le dichiarazioni del regista

"Ho iniziato a seguire il caso Bettencourt non appena è balzato agli onori della cronaca" ha dichiarato il regista Thierry Klifa. "Ma al di là della frenesia mediatica, ho sentito subito il bisogno di capire cosa si stesse consumando, sia a livello personale che su un piano più ampio, universale. Ho letto e fatto ricerche, cercando di andare oltre la copertura dei media per scoprire cosa ci fosse realmente in gioco. Ciò che ho trovato è stata una storia complessa e profondamente umana. Una saga famigliare commovente, piena di segreti e di una storia sepolta, ambientata in un contesto ancora in gran parte inesplorato in Francia: quello delle potenti famiglie industriali, la cui influenza, in alcuni casi, è stata costruita nell'ombra, in particolare attraverso la collaborazione durante la guerra. È allora che ho capito che avrei potuto attingere a questo materiale per creare qualcosa di nuovo. Non per raccontare di nuovo un fatto di cronaca sensazionalistico, ma per dare vita a una narrazione finzionale e universale".